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Gündem TBMM Ermenistan’ın katliamlarına el attı
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TBMM Ermenistan’ın katliamlarına el attı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan “Ermenistan’ın Azerbaycan’a Saldırması ile Başlayan Gerilim ve Çatışma Sürecinde Yaşanan Hak İhlalleri ve Türkiye’deki Ermeni Vatandaşlarının Durumu Alt Komisyonu” üyeleri, Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan hak ihlallerini araştırmak için geldiği Gence’de incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:06:00 -
TBMM Ermenistan’ın katliamlarına el attı

Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen komisyon üyeleri, yıkılan binaların bulunduğu alana karanfil bırakarak dua etti. Burada konuşan Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu, “Bu saldırılar savaş suçudur. Maalesef uluslararası kurumlar harekete geçmemiştir” dedi.

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