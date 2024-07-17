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Gündem TBMM Başkanvekili Karaca, Meclis'te rahatsızlandı
Gündem

TBMM Başkanvekili Karaca, Meclis'te rahatsızlandı

Yeniakit Publisher
2024-07-17 02:34:00 -
TBMM Başkanvekili Karaca, Meclis'te rahatsızlandı

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen birleşim sırasında tansiyon rahatsızlığı yaşadı.

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin sunduğu grup önerilerinin ardından tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' üzerindeki genel görüşmelere başlandı.

Saadet Partisi, İYİ Parti ve MHP'lilerin teklif üzerine yaptığı açıklamaların ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın yaşadığı tansiyon rahatsızlığından ötürü birleşime ara verildi. Genel Kurul, aranın ardından yeniden toplandı.

Karaca, kanun teklifleri ve komisyonlardan gelen işleri sırasıyla görüşmek üzere 17 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'da toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: AA

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