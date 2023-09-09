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Gündem TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan CHP'li SİHA Sezgin'e tepki!
Gündem

TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan CHP'li SİHA Sezgin'e tepki!

Yeniakit Publisher
2023-09-09 23:59:00 -
TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan CHP'li SİHA Sezgin'e tepki!

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik sözlerine tepki göstererek, “Türk Silahlı Kuvvetlerimize iftirada bulunan Sezgin Tanrıkulu’nu kınıyorum” dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ”Türk Silahlı Kuvvetlerimize iftirada bulunan Sezgin Tanrıkulu’nu kınıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi, ulusal ve uluslararası hukuka uygundur. 40 binden fazla masum insanımızın katili bölücü terör örgütü PKK’ya tek laf etmeyip de peygamber ocağı ordumuza iftira atanlar, hukuk ve insan haklarını kendilerine kalkan yapamazlar.

CHP, Tanrıkulu için disiplin hukukunu işletecek ve partiden ihraç edecek mi göreceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, bütün müfterilere rağmen terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” dedi.

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