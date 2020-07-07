  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

TBMM Başkanlık oylaması başladı

TBMM Genel Kurulu'nda, ‘Meclis Başkanlık’ oylaması başladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:14:00 - 2020-07-07 17:26:28
TBMM Başkanlık oylaması başladı

Meclis Başkanlık’ seçimi Genel Kurul’da başladı. Başkanlık seçimi için ilk tur oylamalara geçildi.

TBMM Başkanlığı seçiminde; AK Parti'nin ikinci kez aday gösterdiği Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş yarışacak. AK Parti adayını destekleyecek olan MHP ise aday göstermedi. 

Haluk Koç kimdir, nerelidir? Haluk Koç hayatı biyografisi
Haluk Koç kimdir, nerelidir? Haluk Koç hayatı biyografisi

Biyografi

Haluk Koç kimdir, nerelidir? Haluk Koç hayatı biyografisi

İmam Hüseyin Filiz kimdir, nerelidir? İmam Hüseyin Filiz nere milletvekili?
İmam Hüseyin Filiz kimdir, nerelidir? İmam Hüseyin Filiz nere milletvekili?

Biyografi

İmam Hüseyin Filiz kimdir, nerelidir? İmam Hüseyin Filiz nere milletvekili?

Mustafa Şentop kimdir nereli? Mustafa Şentop hayatı biyografisi
Mustafa Şentop kimdir nereli? Mustafa Şentop hayatı biyografisi

Biyografi

Mustafa Şentop kimdir nereli? Mustafa Şentop hayatı biyografisi

Erol Katırcıoğlu kimdir nerelidir? Erol Katırcıoğlu hayatı, biyografisi
Erol Katırcıoğlu kimdir nerelidir? Erol Katırcıoğlu hayatı, biyografisi

Biyografi

Erol Katırcıoğlu kimdir nerelidir? Erol Katırcıoğlu hayatı, biyografisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdulcabbar

Helal olsun sana Devlet bey. Adım gibi, devlet gibi adamsın be. Allah senden dünyada ve ahiret te razı olsun...
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı