TBMM Başkanlık oylaması başladı
TBMM Genel Kurulu'nda, ‘Meclis Başkanlık’ oylaması başladı.
‘Meclis Başkanlık’ seçimi Genel Kurul’da başladı. Başkanlık seçimi için ilk tur oylamalara geçildi.
TBMM Başkanlığı seçiminde; AK Parti'nin ikinci kez aday gösterdiği Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş yarışacak. AK Parti adayını destekleyecek olan MHP ise aday göstermedi.