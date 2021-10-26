  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset TBMM Başkanlığı’ndan TÜGVA yalanlaması!
Siyaset

TBMM Başkanlığı’ndan TÜGVA yalanlaması!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında, milletvekilleri tarafından “Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)” hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulan soruların işleme alınmayıp iade edildiği yönünde haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 15:23:00 -
TBMM Başkanlığı’ndan TÜGVA yalanlaması!

Yeni Akit/Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında, milletvekilleri tarafından “Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)” hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulan soruların işleme alınmayıp iade edildiği yönünde haberler yayınlanması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

“Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan yazılı soru önergeleri ve Meclis araştırması önergeleri, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygunluk bakımından TBMM Başkanlığı’nca incelenmekte ve yapılan değerlendirme sonucunda işleme alınarak gelen kâğıtlar listesinde yayımlanmakta veya sahibine iade edilmektedir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu kapsamda söz konusu haberlerde bahsi geçen soru önergesinde yer verilen üç soru, iade yazısında da açıkça belirtildiği üzere, TBMM İçtüzüğü’nün 96’ncı maddesinde yer alan “Yazılı soru … kişisel görüş ileri sürülmeksizin ...cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir” kuralı ile 97’nci maddesinde yer alan “Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez: … b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular” hükmüne aykırılık taşıdıkları için iade işlemine konu edilmiştir. Bununla birlikte aynı soru önergesi içeriğinde yer alan, aynı konu hakkındaki diğer sorular İçtüzük hükümlerine aykırılık taşımamaları sebebiyle iade kapsamına alınmamıştır. TBMM Başkanlığı’na sunulan Meclis araştırması önergeleri ile soru önergelerinin iade kapsamına alınıp alınmamasına önergelerin konularına göre değil, önerge metinlerinin Anayasa ve TBMM İçtüzüğü’ne uygunluğu bakımından yapılan değerlendirmeye göre karar verilmektedir. TÜGVA hakkındaki iddialarla ilgili olarak verilen 100’den fazla Meclis araştırması önergesi ile yazılı soru önergesi, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine herhangi bir aykırılık taşımadıkları için işleme alınmıştır. Bu durum, yani aynı konuda çok sayıdaki önergenin daha önce işleme alınmış olması ve yine aynı soru önergesi metninde yer verilen, tamamı aynı konu hakkındaki çok sayıda sorudan sadece bazıları hakkında iade işlemi gerçekleştirilmesi, önergelerin konularına göre değerlendirilmediğini ispat etmektedir. TBMM İçtüzüğü hükümleri, TBMM’nin çalışma usul ve esasları ile ilgili olarak herkesi, bu kapsamda milletvekillerini ve TBMM Başkanı’nı da bağlayan hukuk kurallarıdır. Bir yazılı soru önergesinin konusunun ya da önerge sahibi milletvekili açısından taşıdığı önemin, söz konusu önerge hakkında İçtüzük hükümlerinin uygulanmama gerekçesi olamayacağı izahtan varestedir”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak 2021 2022 MEB AÖL sınav tarihleri
Eğitim

AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak 2021 2022 MEB AÖL sınav tarihleri

AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim lisesi öğrencileri 1.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. AÖL sınavları online..
Meral Akşener'den akla ziyan İmamoğlu açıklaması
Siyaset

Meral Akşener'den akla ziyan İmamoğlu açıklaması

Bir televizyon programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında akla ziyan ifadeler k..
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı'na yetki
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı'na yetki

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Paketi düzenlemesine göre; Cumhurbaşkanı'na tütün mamulleri ve otomotivde ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi ve..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay