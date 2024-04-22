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Gündem TBMM Başkanı'ndan Hasan Efendi için taziye mesajı
Gündem

TBMM Başkanı'ndan Hasan Efendi için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2024-04-22 22:43:00 -
TBMM Başkanı'ndan Hasan Efendi için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı yayımladı.

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Efendi Hazretleri, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hasan Efendi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Mutasavvıf, alim, arif Hasan Kılıç Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını ali eylesin."

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