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TBMM Başkanı Yıldırım'dan Cengiz Aytmatov'un kabrine ziyaret

Kırgızistan'da bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti.

07 Aralık 2018 Cuma 09:06
TBMM Başkanı Yıldırım'dan Cengiz Aytmatov'un kabrine ziyaret

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ata-Beyt anıt mezarlığındaki Kırgızların Rus çarlığına karşı isyanında hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan anıta, Stalin rejimince katledilen Kırgız aydınların ve Aytmatov'un kabrine çiçek bıraktı.

Kur'an-ı Kerim dinleyip dua ettiler

Aytmatov'un mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Yıldırım ve beraberindekiler dua etti.

Ziyaretinde Yıldırım'a, Kırgızistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Mirlan Bakirov, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sabri Öztürk, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve beraberindekiler eşlik etti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 09:06
  1. Samsun
  2. Kars
  3. Ankara
  4. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  5. Kırgız yazar Cengiz Aytmatov

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