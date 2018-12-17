0553 313 94 23

TBMM Başkanı Yıldırım Macaristan'da Köver'le görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan'da Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüştü.

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:42
TBMM Başkanı Yıldırım Macaristan'da Köver'le görüştü

Ulusal Meclis binasında gerçekleşen görüşme sonrası Yıldırım ve Köver, ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, Meclis Başkanı Köver'in yaklaşık bir ay önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini, o gün Türk-Macar ilişkilerinin ele alındığını bugün de tüm konuları tekrar ele alma fırsatı yakaladıklarını söyledi.

18 Aralık'ın Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 95. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yıldırım, bu yüzden bugünkü ziyaretin daha anlamlı olduğunu kaydetti.

AB konusunda Macaristan olumlu tutum izliyor

Yıldırım, Macaristan ve Türkiye'nin siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ederken tarihi bağları da ihmal etmediğini kaydederek, ''NATO'da da Macaristan ile beraberiz. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda Macaristan başından beri hep olumlu bir tutum izliyor, bu yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz.'' dedi.

Macaristan ve Türkiye arasında son dönemde resmi ziyaretlerin sıklaştığını, 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk AB ülkesi ziyaretini ekim ayında Macaristan'a gerçekleştirdiğini anımsatan Yıldırım, ''Ben de yeni meclisin başkanı olarak yine ilk ziyaretimi AB üyesi ülkelerinden Macaristan'a gerçekleştiriyorum. Bu ziyaretler de Türkiye'nin Macaristan ilişkilerine ne kadar önem verdiğini gösteriyor.'' diye konuştu.

Yıldırım, gelecek yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın başkanlığında Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin gerçekleştirileceğini söyledi.

Yıldırım'dan Köver' teşekkür

Meclis Başkanı Yıldırım, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver'in ev sahipliği ile kendisine ve Türk heyetine gösterdiği ilgiden dolayı müteşekkir olduğunu dile getirdi.

Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver ise Türkiye'de bütçe görüşmeleri dolayısıyla meclisin yoğun mesaisine rağmen Yıldırım'ın Macaristan ziyaretinin kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Köver, 18 Aralık'ta Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 95. yıl dönümünün kutlandığını, bu yüzden Yıldırım'ın bugünkü ziyaretinin sembolik anlam taşıdığını ifade etti.

Macaristan'ın izlediği Doğu'ya açılım politikasında Türkiye'nin önemli bir yeri olduğunu kaydeden Köver, ''Vişegrad Dörtlüsü (Polonya, Macaristan, Çekya, Slovakya) ve komşu ülkeler hariç, Macaristan'ın en haraketli dış ilişkileri Türkiye ile. Bu, birbirimize olan sempatinin de bir göstergesi.'' diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:42
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım
  2. Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver
  3. macaristan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İttifakta Aygün sesleri! Ankara'da aday olabilir
    1. İttifakta Aygün sesleri! Ankara'da..
    2. CHP MYK toplantısı
    3. Avrupa ülkesinde sigara kullanımı..
    4. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    5. Birleşmiş Milletler'den Filistin'e..
    6. Konya'da Toplu Açılış Töreni
    7. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    8. Kral Selman Irak Meclis Başkanı..
    9. AK Partili vekilden flaş açıklama:..
    10. Suriyeli kadın banyoda ölü bulundu
    11. Pazarda cüzdan çalarken yakalanan..
    12. Ümit Özdağ'dan Suriyeli mültecilere..
    13. Irak'ta kabine krizine neden olan..
    14. İsrail’in maşası oldu! İslam..
    15. Baba ve kızı muhtarlık için yarışacak
    16. İntihar edecekti! Parayı görünce..
    17. "Düzensiz göç meselesini ele alacağız"
    18. Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı
    19. Barışma teklifini kabul etmeyen eski..
    20. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'