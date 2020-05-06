  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan, Özbekistan'a "geçmiş olsun" dileği

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:58:28 -
TBMM Başkanı Şentop'tan, Özbekistan'a "geçmiş olsun" dileği

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan'daki Sardoba Barajı'nın duvarlarındaki su sızıntısı nedeniyle bölgedeki bir köyün sular altında kalması nedeniyle Özbekistan Senato Başkanı Tenzile Narbayeva ve Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, 1 Mayıs günü Özbekistan'ın Başkenti Taşkent'in 150 km güneybatısında bulunan Sirdarya bölgesindeki Sardoba Barajının duvarlarındaki su sızıntısı nedeniyle bölgedeki bir köyün (Qurghontepa) sular altında kalması ve güvenlik nedeniyle bölgede bulunan üç köyden 11 bin 598 kişinin tahliye edilmesine ilişkin Özbekistan Senato Başkanı Tenzile Narbayeva ve Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ile telefonla görüştü.

Şentop, görüşmede geçmiş olsun dileklerini iletti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı