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Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan, Mersin'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 12:08:25 -
TBMM Başkanı Şentop'tan, Mersin'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mersin'in Mut ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Mersin Mut'ta askerlerimizi taşıyan otobüsün teknik bir arıza sonucu şarampole yuvarlandığını büyük bir teessürle öğrendim. Kazada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



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