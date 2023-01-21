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Gündem TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'e tepki! 'Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eylem'
Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'e tepki! 'Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eylem'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin İsveç Büyükelçiliği yakınlarında Kur'an-ı Kerim’in yakıldığı provokatif eyleme tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 00:30:00 - 2023-01-21 01:01:12
TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'e tepki! 'Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eylem'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim’e yönelik alçakça bir 'eylem’e izin verilmesi nefret suçuna İsveç yönetiminin suç ortaklığı anlamına gelmektedir” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, İsveç'teki nefret eylemleri hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, “İsveç bütün uyarılara rağmen Türkiye’ye yönelik provokatif terör eylemlerine izin vermeye devam ediyor. Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim’e yönelik alçakça bir 'eylem’e izin verilmesi nefret suçuna İsveç yönetiminin suç ortaklığı anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

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