TBMM Başkanı Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına dair ilk açıklama

TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kararın ardından Meclis'te eyleme başlamıştı.

HDP grubuna ait odaya yer yatağı koyan Gergerlioğlu eyleminin 5'inci gününde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu.

Şentop, "Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Şentop, "Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği hukuk dahilinde yapılır, yapılmıştır. Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez" dedi.