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Aktüel TBMM Başkanı Şentop'tan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 13:52:11 -
TBMM Başkanı Şentop'tan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Meclis Başkanı Şentop, paylaşımında, bugünün, Dünya Çocuk Hakları Günü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu günü kutlayacak bir çocukluk haritasına henüz sahip değiliz. Bu günün dünyanın bütün yöneticileri için çocuk ödevimizi hatırlatmasını dilerim. Bilemiyorum, çocuklarımız bu dünyayı affedecek mi? Sevinçli bir çocukluk dileğiyle."




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