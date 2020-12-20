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Aktüel TBMM Başkanı Şentop'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 23:47:11 -
TBMM Başkanı Şentop'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın abisi merhum Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan'ın, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün aile fertlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Mustafa Şentop, başka bir paylaşımında, geçmiş dönemlerde AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları'nda görev alan Serpil Sevil'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Serpil kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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