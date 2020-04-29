TBMM Başkanı Şentop'tan Afrin'deki terör saldırısına tepki
TBMM Başkanı Şentop, terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de düzenlediği bombalı saldırıya tepki göstererek, "Hiçbir kutsalı olmayan kana susamış terör örgütünü lanetliyorum." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hain terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de Ramazan gününde çocuk yetişkin demeden, masum insanları katlettiğini belirtti.
"Hiçbir kutsalı olmayan kana susamış terör örgütünü lanetliyorum." ifadesini kullanan Şentop, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.