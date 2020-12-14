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Aktüel TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin yaptırım kararına tepki:
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin yaptırım kararına tepki:

"Yaptırım ne müttefiklikle ne de müttefiki yeniden kazanma iradesiyle bağdaşır" - "Savunma sanayiinde Türkiye'yi kendisine mahkum zanneden bir anlayış zamanın gerisinde kalmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:32:30 -
TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin yaptırım kararına tepki:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yaptırım ne müttefiklikle ne de müttefiki yeniden kazanma iradesiyle bağdaşır. Savunma sanayiinde Türkiye'yi kendisine mahkum zanneden bir anlayış zamanın gerisinde kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Şentop, Türkiye'nin savunması için icap eden her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceklerini vurguladı.

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