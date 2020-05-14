  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan 14 Mayıs mesajı:

"14 Mayıs 1950 Türkiye'de çok partili, serbest seçimli demokratik hayatın başlangıç tarihi" - "Zaman zaman kesintiler olsa da milletimizin sahip çıktığı 14 Mayıs ruhu bugünün demokratik anayasal düzenimizin miladıdır"

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:24:57 -
TBMM Başkanı Şentop'tan 14 Mayıs mesajı:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "14 Mayıs 1950 Türkiye'de çok partili, serbest seçimli demokratik hayatın başlangıç tarihi." ifadelerini kullandı.

Şentop, Türkiye'nin çok partili siyasi hayata gerçek anlamda geçişinin ilk demokratik seçimi olarak kabul edilen 14 Mayıs 1950 seçimlerinin yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Sürecin kolay olmadığına işaret eden Şentop, "14 Mayıs 1950 Türkiye'de çok partili, serbest seçimli demokratik hayatın başlangıç tarihi. Kolay olmadı; hemen 20 gün sonrasında bir darbe teşebbüsü önlendi; 10 yıl sonrasında ise hain ve kanlı bir darbe ile kesintiye uğratıldı. 14 Mayıs'ın sembol ismi Başbakan Menderes ve iki bakan arkadaşı idam edildi. 14 Mayıs'ı hazmedemeyenler daima var olmuştu; 27 Mayıs darbesini, 14 Mayıs'tan alınan intikam anlamında 'bürokrasinin rövanşı' diye isimlendirenler bu gerçeğe işaret ediyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, "Zaman zaman kesintiler olsa da milletimizin sahip çıktığı 14 Mayıs ruhu bugünün demokratik anayasal düzenimizin miladıdır. Bu vesileyle, şehit Başbakan Menderes ve arkadaşları başta olmak üzere 14 Mayıs'ın bütün mimarlarını rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı