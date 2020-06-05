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Aktüel

TBMM Başkanı Şentop:"(3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesi) Herkes Anayasayı ve İçtüzüğü okusun. Anayasa ve İçtüzük kitabı sağa sola göstermek, basın önünde poz vermek, sağa sola atmak için kullanılan bir materyal değil, okumak, anlamak için vardır."

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:46:44 -
TBMM Başkanı Şentop:"(3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesi) Herkes Anayasayı ve İçtüzüğü okusun. Anayasa ve İçtüzük kitabı sağa sola göstermek, basın önünde poz vermek, sağa sola atmak için kullanılan bir materyal değil, okumak, anlamak için vardır."
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