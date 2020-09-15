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Aktüel TBMM Başkanı Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Mammedova ile görüştü
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Mammedova ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:15:22 -
TBMM Başkanı Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Mammedova ile görüştü

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme talebi, parlamentolar arası ilişkileri geliştirme bağlamında Mammedova'dan geldi.

Şentop ile Mammedova, görüşmede karşılıklı olarak iki ülke meclisleri arasındaki temasların artırılması temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Mammedova'yı Türkiye'ye davet ederken Mammedova da en kısa zamanda Şentop'u Türkmenistan'da görmek istediklerini söyledi.

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki işbirliği alanlarının geliştirilmesi üzerinde durulan görüşmede, Türkiye’nin Türkmenistan’daki enerji yatırımlarından duyulan memnuniyet dile getirildi. Özellikle enerji sektöründeki işbirliğinin geliştirilmesinin hem ikili hem de bölgesel önemine işaret edildi.

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