TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı El-Şeyh ile görüştü

Yeni Akit Ankara

Meclis Başkanı Şentop, önce baş başa görüştüğü Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Bin Muhammed Bin İbrahim El-Şeyh ile daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Şentop, karşılıklı resmi ziyaret ve temasların, ilişkilerin gelişmesi ve iş birliğinin güçlenmesine sağladığı katkıya işaret ederek, siyasi alandakitemasların ekonomik ve ticari ilişkilere de güç katacağı kanaatini paylaştı. Şentop Türkiye’nin, Riyad’ın 2030 Expo adaylığına desteğini ifade ettiğini belirterek, bu adaylığın tüm bölgebakımından önemli bir adım olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanı Şentop, görüşmede bölgesel konulara da değinerek, Türkiye’nin özellikle Körfez bölgesindeki ülkelerin güvenlik ve istikrarına atfettiği öneme işaret etti. Şentop, “Tüm bölgemizde ortak çabamızla olumlu bir atmosferin hakim kılınmasını amaçlıyoruz. Bu bakımdan bölgesel ekonomik entegrasyona ve bölge sathında altyapının geliştirilmesine özel önem atfetiyoruz. Filistin’den Yemen’e, Libya’dan Suriye’ye uzanan geniş bir coğrafyada yakın işbirliği ve eşgüdüm sağlamamızda tüm bölgemiz bakımından büyük fayda bulunmaktadır” dedi.

Meclis Başkanı Şentop konuşmasında, KKTC’nin uluslararası platformlarda tanınması konusunu gündeme getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulunda uluslararası toplumun KKTC’yi tanıması konusundaki çağrısını hatırlattı ve yıllardır haksız izolasyon ve ambargolara maruz bırakılan Kıbrıs Türkleriyle temasların artırılmasının önemine işaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin teröre karşı verdiği mücadeleye de dikkat çektiği konuşmasında, özellikle Suriye ve Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye yönelik saldırıların devam ettiğini vurguladı ve “Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne elbette sonuna kadar saygılıyız. Bizim tek derdimiz, bu ülkelerdeki istikrarsızlık nedeniyle Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını önlemek ve yine istikrarsızlığı arttırarak batılı ülkelerin kendi emperyalist çıkarları doğrultusunda bölge ülkelerinin sınırlarını değiştirme planlarını engellemektir” ifadelerini kullandı.