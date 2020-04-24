  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop, onbir ayın sultanı Ramazan ayının başlaması sebebiyle bir mesaj yayımladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Kendimizi yenileme, tazelememize ve tahkim etmemize, gönlümüzü masivadan arındırıp huzura ermemize vesile olan onbir ayın sultanına erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.

2020-04-24 00:16:05 -
TBMM Başkanı Şentop, onbir ayın sultanı Ramazan ayının başlaması sebebiyle bir mesaj yayımladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Kendimizi yenileme, tazelememize ve tahkim etmemize, gönlümüzü masivadan arındırıp huzura ermemize vesile olan onbir ayın sultanına erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Lütfu ve keremine muhtaç olduğumuz şanı yüce Allah’a daha fazla taat ve ibadet etmemize fırsat sunacağını düşündüğüm mübarek günlerin aynı zamanda ferdî ve içtimaî planda manevî arınmamıza da vesile olacağına inanıyorum” dedi.



TBMM Başkanı Şentop, Ramazan ayı sebebiyle mesaj yayınladı. Şentop mesajında şunları kaydetti:


“Kendimizi yenileme, tazelememize ve tahkim etmemize, gönlümüzü masivadan arındırıp huzura ermemize vesile olan onbir ayın sultanına erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Lütfu ve keremine muhtaç olduğumuz şanı yüce Allah’a daha fazla taat ve ibadet etmemize fırsat sunacağını düşündüğüm mübarek günlerin aynı zamanda ferdî ve içtimaî planda manevî arınmamıza da vesile olacağına inanıyorum. Covid-19 salgını tehdidinden sakınmak için alınan tedbirler çerçevesinde bütün vatandaşlarımıza evde kalmaları çağrısı yapılan mübarek günlerin ferdi ve içtimai planda hayatımızı daha fazla murakabe ve muhasebe etme imkanı sunacağını düşünüyorum. Cenab-ı Hak bizleri Ramazan’a eriştirdiği gibi sıhhat ve afiyetle Bayram’a da eriştirsin. Ramazan ayının hayırlı ve bereketli olmasını niyaz ediyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı