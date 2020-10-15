TBMM Başkanı Şentop: Millet, lüzumsuz ışıkları kapar...

Şentop, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma twitter hesabında yer verdiği mesajıyla tepki gösterdi. Şentop, paylaşımında şunları kaydetti: “Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da aziz milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar.”