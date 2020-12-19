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Aktüel TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandı
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 16:47:46 -
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bugün hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün hizmete giren Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı bölümünden geçerek İstanbul'a ulaştıklarını bildirdi.

Şentop, paylaşımında, "Ülkemizin yeniden inşa edilmesine öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile katkısı bulunan herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.


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