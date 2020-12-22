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Aktüel TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:54:13 -
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu

ÜSKÜP (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği Kuzey Makedonya ziyaretinin ikinci gününde başkent Üsküp'teki temaslarını sürdürdü.

Şentop ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve Anayasa Mahkemesi üyeleriyle bir araya geldi.

Üsküp'ün içinden geçen Vardar Nehri'nin iki yakasını birleştiren ve şehirdeki en önemli Osmanlı eserlerinden olan Taşköprü'yü de gezen Şentop, daha sonra tarihi Eski Üsküp Çarşısı'nı ziyaret etti.

Eski Üsküp Çarşısı ziyaretinde halkın büyük ilgisiyle karşılaşan Şentop ve beraberindeki heyet, sık sık durarak çevredekilerle sohbet etti. Şentop, bir esnafın çay davetini de geri çevirmedi.

Çarşının ardından Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğini (MATÜSİTEB) de ziyaret eden Şentop'a MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin tarafından hediye takdim edildi.

TBMM Başkanı Şentop, Kalkandelen şehrindeki Uluslararası Maarif Okullarında düzenlenecek Türkçe Eğitim Günü programına da katılacak.

Başkent Üsküp'te dün yapılan 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü programına katılan Şentop, dün ayrıca Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Meclis Başkanı Talat Caferi ve Başbakan Zoran Zaev ile görüşmeler yapmıştı.

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