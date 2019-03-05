0553 313 94 23

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Meclis Başkanı Uluçay ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.

05 Mart 2019 Salı 18:13
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Meclis Başkanı Uluçay ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere geldiği KKTC’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile makamında bir araya geldi. Şentop, burada yaptığı konuşmasında iki ülkenin Meclisleri arasındaki işbirliğinin artırılması için çalışıldığına değinerek “Yaşanan çözüm sürecinde gelinen kritik aşamada uluslararası toplumun, Kıbrıs’taki gelişmeleri Kıbrıs Türk halkından, doğrudan dinlemesi son derece yararlı olacaktır. KKTC’nin hak ve hukukunun korunmasına her platformda önem veriyoruz. Bu sebeple Meclisimizin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası faaliyetlere sizin de katılmanıza çok büyük önem atfediyoruz. Nitekim İzmir’de TÜRKPA’da, İstanbul’da Avrasya Parlamenterler Asamblesi Toplantısında, Kıbrıs davasının dile getirilmesine imkan tanıdık” ifadelerini kullandı.



"TBMM’nin tecrübelerinden faydalanacağız"


Kıbrıs Meclisinin, TBMM’nin tecrübelerinden faydalanmak için heyecanlı ve istekli olduğunu vurgulayan Ulucay, "Bu çerçevede çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz yürütülecektir. Personelimizin de TBMM personelinin çalışmalarından faydalanması için bir dizi faaliyetlerden yararlanıyoruz” dedi. İki Meclisin dostluk grubunun yakın zamanda bir araya geleceğine işaret eden Uluçay, “2019’a süratle başladık, bu yıl yasama faaliyetlerimiz ve dış ilişkiler faaliyetlerimiz daha yoğun gidiyor” ifadesini kullandı.



"Kıbrıs Türkü hak ettiği konuma gelecek"


Kıbrıs konusunda KKTC ve Türkiye’nin birlikte çalıştığını hatırlatan Uluçay, “Bugüne kadar geldiğimiz noktada gerçekten elde etmiş olduğumuz kazanımla, hem KKTC’nin hem Türkiye’nin birlikte yoğun efor sarf ettiği özverili çalışmalarıyla elde etmiş olduğumuz noktalardır. Biz bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Kıbrıs konusunda da siyasi eşitliğimizin sağlanması halinde, sonuç odaklı, ucu açık olmayan, takvimlendirilmiş bir sürecin liderler arasında tekrar başlaması halinde, mutlaka bu çerçevede ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler de, dünyada hakkettiği yeri almak için yıllardır verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz. Ve mutlaka Kıbrıs Türk halkına dünyada hak ettiği yeri, uluslararası hukuk çerçevesinde kazanacaktır” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Pekcan Hatay’da ‘Bölgesel İstişare Toplantısı’na katıldı
    1. Bakan Pekcan Hatay’da ‘Bölgesel..
    2. GÜNCELLEME - Düzce'de FETÖ'nün "mahrem..
    3. Tekin ,son Belediye Meclis..
    4. Bahis çetesinin elebaşını Interpol..
    5. “Burası Türkiye Burada İş Var”..
    6. Çukur siyaseti mağdurların ilk anahtar..
    7. İş makinelerinin üzerine çığ düştü
    8. CHP Büyükşehir Adayı Seçer projelerini..
    9. Hain saldırının 20. yılında şehitler..
    10. Öğrencilerin otostopla bindikleri..
    11. ETB Başkanı Hakan Oral: “İş dünyası..
    12. İçişleri Bakanı Soylu: “2018 yılı, son..
    13. İzmir’de İYİ Parti’den toplu istifa
    14. Başkan Sekmen’den 31 Mart seferberliği
    15. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    16. 'Gerici' CHP'den AYM'ye skandal..
    17. İş dünyasından istihdam seferberliğine..
    18. Malatya'da akıl almaz olay! Tren..
    19. Çaykur Rizespor'da İstikbal Mobilya..
    20. FETÖ'nün yeniden yapılanmasına büyük..
    21. "Terör örgütlerinin ağzıyla konuşanlar..
    22. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    23. Irak'ta 100 bin Ezidi DEAŞ nedeniyle..
    24. Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor'un..
    25. "İhracatımızdaki artışı kalıcı hale..
    26. AK Parti'nin Esenyurt mitingi
    27. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına..
    28. Vefat eden babasının tişörtünü giydi!..
    29. Terör mağdurları konutlarına kavuştu
    30. Gaziantep'te duruşma çıkışı kavga: 5..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar