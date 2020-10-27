TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar onuruna öğle yemeği verdi
TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar onuruna öğle yemeği verdi.
Şentop, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile makamında bir araya geldi.
Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin ele alındığı görüşmeye, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de eşlik etti.
Daha sonra Şentop, Tatar ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verdi.