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Siyaset TBMM Başkanı Şentop: İsrail'in saldırıları bayramını zehir eden bir tablo
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop: İsrail'in saldırıları bayramını zehir eden bir tablo

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(İsrail'in saldırıları) Bu, bütün İslam dünyasını, 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir eden bir tablo.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 07:56:00 -
TBMM Başkanı Şentop: İsrail'in saldırıları bayramını zehir eden bir tablo

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(İsrail'in saldırıları) Bu, bütün İslam dünyasını, 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir

eden bir tablo. Tepkimiz Musevilere, Yahudilere karşı değil siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, bir zulüm mekanına çeviren

siyonist İsrail zihniyetine karşıdır. Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın uluslararası hukuka aykırı bu tutum, işgal ve zulüm politikalarına karşı ortak tavır

alması lazım. Kudüs ve Mescid-i Aksa'da barış, huzur sağlanmadığı sürece başta Ortadoğu olmak üzere bütün dünyada barışın tesis edilebilmesi mümkün değil.

İsrail'e arka çıkan ülkeleri, dünyada adalet ve barış, uluslararası hukuk bakımından dürüst ve adaletli davranmaya davet ediyorum." dedi. 

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