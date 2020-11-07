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Aktüel TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Şimdi iş iyice çığrından çıkmış gibi gözüküyor. Sadece İslam dinine ve onun Peygamberine hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde, bu hakaret edenleri tasvip etmeyi de zorun
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Şimdi iş iyice çığrından çıkmış gibi gözüküyor. Sadece İslam dinine ve onun Peygamberine hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde, bu hakaret edenleri tasvip etmeyi de zorun

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:19:31 -
TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Şimdi iş iyice çığrından çıkmış gibi gözüküyor. Sadece İslam dinine ve onun Peygamberine hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde, bu hakaret edenleri tasvip etmeyi de zorun
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