TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Asadov'la görüştü

BAKÜ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'la görüştü.

Başbakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede konuşan Şentop, Azerbaycan ziyaretinin daha önceden planlandığını fakat Ermenistan'ın 27 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırılar ve akabinde Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon üzerine daha anlamlı hale geldiğini söyledi.

Şentop, Türkiye olarak başından beri Azerbaycan'ı bu haklı davasında desteklediklerini belirterek, "Her şartta, her halükarda destekliyoruz. Çünkü bize göre Azerbaycan öncelikle dost ve kardeş bir ülkedir. Amma bu dava haklı bir davadır. Hem tarihen hem uluslararası hukuk bakımından Ermenistan işgalcidir, saldırgandır. Azerbaycan'ın vatan topraklarını işgal etmiştir. Bu bakımdan Azerbaycan'ın mücadelesi, davası haklı bir davadır, Birleşmiş Milletler sözleşmesine göre meşru müdafaa kabilindendir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Başbakanı Asadov da Azerbaycan için bu günlerin zor ama şerefli günler olduğunu belirtti.

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun başarıyla sürdüğünü bildiren Asadov, "Kahraman ordumuz bugüne kadar 2 şehir, 1 kasaba ve 71 köyü işgalden kurtardı. Bundan gurur duyuyoruz." dedi.

Asadov, çatışmaların ilk dakikalarından itibaren Türkiye'den her düzeyde gelen manevi destek için teşekkürlerini iletti.

Görüşmede, TBMM Başkanı Şentop'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da yer aldı.









