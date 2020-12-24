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Aktüel TBMM Başkanı Şentop, 2021'in "İstiklal Marşı yılı" olması dolayısıyla mesaj yayımladı:
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop, 2021'in "İstiklal Marşı yılı" olması dolayısıyla mesaj yayımladı:

"İstiklal Marşı Anayasamızın ruhu, milletimizin istiklal ve anlam manifestosudur"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:54:34 -
TBMM Başkanı Şentop, 2021'in "İstiklal Marşı yılı" olması dolayısıyla mesaj yayımladı:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında Meclis'in tam bir ittifakla, 2021'in "İstiklal Marşı yılı" olması için imzaya açtığı teklifi kabul ettiğini belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılında Gazi Meclisimiz tam bir ittifakla, 2021'in, 'İstiklal Marşı yılı' olması için imzaya açtığımız teklifi kabul etmiştir. Aziz şehitlerimizin ve Mehmet Akif'imizin ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm siyasi partilerin genel başkanlarına ve milletvekillerine, gösterdikleri vefa ve hassasiyet için teşekkür eden Şentop, "İstiklal Marşı Anayasamızın ruhu, milletimizin istiklal ve anlam manifestosudur." vurgusunda bulundu.


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