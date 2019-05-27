TBMM Başkanı Şentop: “1960 ile başlayan darbe dönemi 15 Temmuz’da sona erdi”

Sağlık-Sen üyeleri ile iftarda bir araya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’de yaşanan darbe süreçlerinin 15 Temmuz’da sona erdiğini söyledi.

Sağlık-Sen üyeleri, İstanbul’da düzenlenen geleneksel iftarda bir araya geldi. İftara Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve sendika üyeleri katıldı. TBMM Başkanı Şentop, iftar programında yaptığı konuşmada 27 Mayıs 1960 ile beraber Türkiye’de bir darbe döneminin başladığını aktararak, siyasetin inisiyatif almasıyla siyasetin alanının genişlediğini ve darbeci anlayışın alanının daralmaya başladığını söyledi. Şentop, hukuki bir zemine kavuşturulan değişiklikler yapıldığını vurgulayarak, 27 Mayıs 1960 ile başlayan düzenin 15 Temmuz‘da milletin sokaklara dökülmesi ile fiilen sona erdiğini belirtti.

“27 Mayıs 1960 ile başlayan düzen 15 Temmuz’ta milletimizin sokaklara dökülmesiyle sona erdi”

27 Mayıs askeri darbesinin 59’uncu yılı olduğuun anımsatan Şentop, “27 Mayıs 1960 ile beraber Türkiye’de bir darbe dönemi başlamıştır. Sürekli olan düşük yoğunlukta bir darbe dönemidir. Arada yoğunluğun arttığı dönemler olmuştur. Kurulan düzen 1960’dan beri Türkiye’de 2007-2008’lere kadar kurulan düzen darbe düzenidir. Bu düzen ne zaman değişmeye başladı? Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002’de Türkiye’de bir iktidar değişikliği olduktan sonra bu düzen yavaş yavaş değişmeye başladı. Önce siyasetin inisiyatif almasıyla siyasetin alanı genişledi. Darbeci anlayışın alanı daralmaya başladı. Daha sonra bunu hukuki bir zemine kavuşturan değişiklikler yapıldı. Nihayetinde bu düzen 27 Mayıs 1960 ile başlayan düzen, 15 Temmuz 2016’da milletimizin, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara dökülmesi ile fiilen sona ermiştir. Yani 27 Mayıs tarihi sadece darbeler dinamiğinin başlangıç tarihi değildir. Aynı zamanda Türkiye’den millet iradesi ile 2’inci Dünya Savaşı’nda oluşan o paradigmanın yansıması olarak gerçekleştirilen bir anayasa düzeni, paradigmanın sona ermesi bakımından önemli bir tarih. Fiilen 15 Temmuz’da, hukuki anlamda da 16 Nisan’da bu düzen sona ermiştir. Bunu sona erdiren anlayış millete dayanan millet ile devleti bütünleştiren anlayıştır” dedi.

“Milleti sokağa çağıran adamın önce kendisinin sokağa inmesi lazım”

Şentop, sözlerine şöyle devam etti:

“Ne zaman ki tarihimizde millet ve devlet bütünleşmiş milletin değerleri aynı zamanda devletin değerleri olmuşsa o zaman büyük hamleler yapmışız demektir. İstiklal harbi böyledir. 15 Temmuz’da böyledir. Ve bunu mümkün kılan anlayış işte odur. Cumhurbaşkanımız çağrı yaptı, sokaklara meydanlara dedi. Milletimiz sokaklara, meydanlara indi. Bir başka siyasi lider bu çağrıyı yapsaydı inilebilir miydi? Olmazdı. Çünkü milleti sokağa çağıran adamın önce kendisinin sokağa inmesi lazım. Siz gidin yiğitlerim ben müsait olursam gelirim derse bir adam, onun arkasından kimse gitmez. Cumhurbaşkanımız sokaklara, meydanlara dediği zaman kendisi kavganın göbeğine inmek üzere Marmaris‘ten harekete geçmişti. Atatürk Havalimanı’na kavganın göbeğine indi. Kendisi ancak meydana inebilen bir lider davet ederse millet arkasından sokağa iner. Yürüyeceksin ki millet yürüyecek arkandan. Sen yürümeden milleti çağırırsan millet buna itibar etmez. Türkiye’de değişen şey budur, millet ve devletin bütünleşmesi. ”