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Siyaset TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan yeni öğretim yılı mesajı
Siyaset

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan yeni öğretim yılı mesajı

Yeniakit Publisher
2023-09-11 21:38:00 -
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan yeni öğretim yılı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına dair bir mesaj yayımlayarak öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş mesajında, "Defter, kitap, kalemle ilk kez tanışacak miniklerin, yeni dönemin ilk derslerine girecek gençlerimizin, öğrencilerini çok özleyen öğretmenlerimizin sevincini ve heyecanını bizler de paylaşıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, eğitimcilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim dönemi diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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