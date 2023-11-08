TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e boykot açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, memleketinde hemşehrileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ordu’da gün boyu gerçekleştirdiği programlarla verimli bir gün geçirdiklerini belirtti.

Ordu’ya her geldiğinde daha güzel hizmetler yapıldığını görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Ordu’da yıllar içerisinde çok güzel hizmetler yapıldı. Hem merkezi hükümetimizin hem belediyelerimizin yaptığı hizmetler her türlü övgünün üstündedir. Ordu ilimizde ve ilçelerimizde yapılan hizmetlerde emeği geçen arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Türk milleti olarak iki günümüzü eşit geçiremeyiz." diyen Kurtulmuş, Sultan Alparslan’ın bu toprakları millete yurt olarak açtığı günden bu yana hiçbir günün keyif, huzur, rahat içerisinde geçmediğini, hep mücadeleyle hep gayretle hep birtakım tehditlerle, birtakım meydan okumalarla geçtiğini belirtti. Kurtulmuş, bunlara rağmen Türkiye’nin hep daha ileriye gittiğini, hep daha güçlü olduğunu, milletin daha büyük hedeflere yöneldiğini söyledi.

29 Ekim 2023’ün geride kaldığını ve yeni bir dönemin kapılarının açıldığını belirten Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında nice zorluklardan geçtik. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci asrındayız. Cumhuriyetimizin ikinci asrında önümüze yeni hedefler koyacağız. Milletimizin temel özelliklerinden birisi, önüne güçlü hedefler koyar, onu gerçekleştirerek yoluna devam eder." ifadesine yer verdi.

"BÖYLE İNSANLIK OLUR MU?"

Son zamanlarda dünyanın gözü önünde İsrail’in büyük bir saldırganlıkla Gazze’deki masum, mazlum halkı katlettiğini, Gazze halkını tarihten silmeye çalıştığını söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

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"Böyle insanlık olur mu? Altı tane birer tonluk bombayı aynı hastane etrafına atarak orada binlerce insanın şehit olmasına vesile olmuştur. Bütün uluslararası platformlarda bu insanlık dramına son verilsin, acil bir ateşkes sağlansın ve oraya insani yardımlar yapılsın diye gayret ediyoruz. İnanın ki bunu samimi olarak söylüyorum ki, dünyanın her yerinde yüreği yanarak, içi sızlayarak bu soruna çözüm bulmak için tarihsel bir sorumluluk hissederek mücadele eden Türkiye’dir, Türkiye’nin Cumhurbaşkanıdır, Türkiye’nin Dışişleri Bakanıdır, Türkiye’nin bakanlarıdır, Türkiye’nin yetkilileridir."

"BU ÖLÜM MAKİNESİNE 'DUR' DEMEK İSTEYEN ÇOK SAYIDA İNSAN SOKAKLARA ÇIKIYOR"

Dün olduğu gibi başta Batılı ülkeler olmak üzere birçok ülkenin bilgisayar başında bir savaş oyunu izler gibi, bir tiyatro sahnesini izler gibi Gazze’deki insanlık dramına seyirci kaldığının altını çizen Kurtulmuş, onun için Türkiye’nin gayretle çalışması gerektiğini söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerinin başkentlerinde düzenlenen Filistin’e özgürlük yürüyüşlerine dikkati çeken Kurtulmuş, "Artık insanlık, ‘Yeter. Yetti, buraya kadar.’ diyor. Dünyanın bütün meydanlarında katil İsrail yönetimi, Netanyahu hükümeti lanetleniyor. İnşallah dünyanın dört bir yanındaki bu yükselişin, bu uyanışın dünyanın geleceği için çok önemli bir dönem noktası olduğunu görmekteyiz. İnsanlık cephesi uyanıyor. Yeryüzünde dini, ırkı ne olursa olsun, ‘Yeter artık’ diyen, bu ölüm makinesine ‘Dur’ demek isteyen, ona destek olan, kendi yöneticilerine karşı çıkan çok sayıda insan sokaklara çıkıyor." diye konuştu.

"İNSANLIK ENİNDE SONUNDA KAZANACAKTIR"

Türkiye olarak hep beraber 7’den 70’e, haktan, insanlıktan, vicdandan ve masum, mazlum Gazze halkından yana durduklarını ortaya koyduklarını ve ortaya koymaya devam edeceklerini belirten Kurtulmuş, “İnsanlık eninde sonunda kazanacaktır.” ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, hiçbir zulmün ilanihaye devam etmeyeceğini de vurgulayarak, "Siyonistlere şunu hatırlatmak isterim. Zulüm payidar olur zannediyorlarsa dönsünler Hitlerin tarihini okusunlar, zulüm payidar olur zannediyorlarsa dönsünler Mussolini’nin tarihini okusunlar, kendilerine zulmeden, zulmederken de ‘Biz dünyayı kıyamete kadar yönetiriz’ zanneden Hitlerin yerinde yeller esiyor. Netanyahu’nun da yerinde yeller esecek, bu zalimlerin de yerlerinde yeller esecek." dedi.

Her alanda bu zalim, despot yönetime karşı ve ona destek olanlara karşı mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünden itibaren TBMM olarak, TBMM’de kullanılan İsrail’in bu saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız, bundan sonra da almayacağız, aldıklarımızı da atacağız. Ordulu hemşehrilerim, bugünün sonuçlarından birisi de şu olsun. Sizden istirhamımız, Allah rızası için, sadece lanet okumak, sadece şunlar şöyle olsun, böyle olsun demek yetmez. Bu katliama destek veren şirketlerin ürünlerini bundan sonra almayacağız ve aldırmayacağız inşallah."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından tesislerin açılışı için Ünye ve Fatsa’ya video konferansla bağlandı, hayırlı olmasını diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yapılan duanın ardından yapımı tamamlanan tesislerin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.