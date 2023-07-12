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Siyaset TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız”
Siyaset

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız”

Yeniakit Publisher
2023-07-12 12:17:00 -
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı’nın 28. yıldönümünde şahsi Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş mesajında; “28 yıl önce #Srebrenitsa'da Boşnak kardeşlerimizin maruz kaldığı soykırım, şüphesiz insanlığın şahit olduğu en büyük utançlardan biridir.

Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşetin failleri ve yaşanan bu felakete sessiz kalarak adeta destek olanlar ilelebet insanlığın vicdanında yargılanacaktır.
Bugün, tüm dünyanın Srebrenitsa'da yaşanan acıların tekrarlanmaması için alması gereken tedbirler vardır.

Tükiye, üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle dün olduğu gibi bundan sonra da vicdanın ve adaletin gür sesi olmaya devam edecektir.

Bu vesile ile bir kez daha Srebrenitsa şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, Bosna Hersek halkına taziyelerimi sunuyorum. #Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadelerine yer verdi.
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