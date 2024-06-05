TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Azerbaycan'da!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Başkan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte TÜRKPA Asamble Konseyi 13. Toplantısı ve TÜRKPA 13. Genel Kurul'una katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına başladı.
Numan Kurtulmuş, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyarette Büyükelçi Bağcı'dan Azerbaycan'daki çalışmaları hakkında bilgi aldı.
İlham Aliyev ile bir araya gelecek!
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan temasları kapsamında yarın TÜRKPA Asamble Konseyi 13. Toplantısı ve TÜRKPA 13. Genel Kurulu'na katılacak. Bakü'deki şehitlikleri ziyaret edecek olan Kurtulmuş'un Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.