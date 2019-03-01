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TBMM BaşkanıMustafa Şentop’un ilk ziyareti memleketi Tekirdağ'a yaptı

Tekirdağ’a gelişinde ilk olarak Çorlu Havaalanında partilileri ve hemşehrileri tarafından karşılanan Şeentop daha sonra karayoluyla Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya geldi.

01 Mart 2019 Cuma 15:55
TBMM BaşkanıMustafa Şentop’un ilk ziyareti memleketi Tekirdağ'a yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ilk resmi ziyaretini memleketi Tekirdağ’a yaptı.

 

Tekirdağ’a gelişinde ilk olarak Çorlu Havaalanında partilileri ve hemşehrileri tarafından karşılanan Şeentop daha sonra karayoluyla Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya geldi.



Dedesinin müezzinlik yaptığı camide cuma namazı kıldı

 

Süleymanpaşa’daki Eski Cami’de cuma namazını kılan TBMM Başkanı Şentop namaz çıkışı basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Memleketinde olmaktan son derece mutluluk duyduğunu kaydeden Şentop, "Bundan bir süre önce yine Tekirdağ’daydık, yine programlar vardı. Ankara’ya gittik, Ankara’da Pazar günü mecliste yapılan seçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildim" dedi.

 

"Tekirdağ benim memleketim" diyen Şentop, "Ben burada doğdum, üniversiteye gidene kadar 1968’den 1986’ya kadar buralarda bilhassa bu yolda bu camide çok vaktimiz geçti. Benim dedem bu caminin müezziniydi 35 yıl kadar burada müezzinlik yaptı. Onunla beraber, küçüklüğümüz çocukluğumuz daha sonra gençliğimiz buralarda geçti. Buradaki esnafın babaları ile dedeleri ile tanışıklığımız, selamlaşmamız vardı, ellerini öptük, sarıldık bayramlaştık. Bu bakımdan Tekirdağ’da olmaktan sürekli memnun olduğum gibi meclis başkanı olarak da burada bulunmaktan ve ilk defa Ankara dışında farklı bir şehirde ama ilk defa Tekirdağ’da olmaktan ayrı bir memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

 

Cuma namazı öncesi ve sonrası vatandaşlarla selamlaşan TBMM Başkanı Şentop, "Burada tanıdıklarımız çok. Hepsiyle selamlaştım. Bugün burada programlarımız olacak. Bundan sonra başta hafta sonları, Ankara’da işlerimiz azaldığı zaman, bittiği zaman geleceğimiz ilk yer Tekirdağ olacak" dedi.

 

TBMM Başkanlığı’nın çok önemli bir görev olduğuna işaret eden Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımızın ardından protokol sırasında TBMM Başkanlığı ikinci sırada yer alıyor. Bir taraftan da temel 3 erk biliyorsunuz Yasama, Yürütme, Yargı. Yasamanın başında meclis başkanı olmuş oluyor. Böyle bir görev, şeref, onur duyulacak bir görev tabi bu mecliste milletvekillerimizin oylarıyla oldu ama öncesindeki süreçte de Cumhurbaşkanımızın teveccühü ile oldu değerlendirme yapıldıktan sonra. Benim adaylığım için bir kanaat ortaya koydular, ihsan ettiler. Onun için de Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bu tabi sadece şahsıma bir teveccüh değil, aynı zamanda Trakya’ya, Rumeli’ye, Tekirdağ’a bir teveccüh. Biliyorsunuz geriye dönüp baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını sadece Tekirdağ’da değil, Trakya’dan bir milletvekiline nasip olmuş değil. Bunun getirdiği sorumluluklar var, güçlü, tecrübeli ekibimiz var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun teveccühleri, tavsiyeleri her zaman yol göstericiliği çok önemli bizim için ama sizlerin de duaları, desteklerini biliyorum, bunları hissediyoruz, her zaman bizimle beraber. Hep birlikte olacağız kimsenin buna şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:55
  1. Tekirdağ
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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