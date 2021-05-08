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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kadir gecesi mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kadir gecesine dair yaptığı paylaşımda "Cenab-ı Hak mazlumlara yardım, güç ve kudret; zalimlere kahr ve zillet nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 23:19:00 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kadir gecesi mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından Kadir Gecesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bin aydan hayırlı Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Bu müstesna gecede aziz milletimiz ve bütün insanlık için sağlık ve afiyet diliyorum; Cenab-ı Hak mazlumlara yardım, güç ve kudret; zalimlere kahr ve zillet nasip etsin."

 

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