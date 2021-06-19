  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzman isim uyardı... Dördüncü dalga kapıda mı?

Azerbaycanlı uzman Şuşa Deklarasyonu’nu Akit’e değerlendirdi

Türkiye'nin istemezükçü kesimi şokta! Laikçi/Kemalist/liberal/Sol'a çok sevdikleri Fransa medyasından kapak

Randevuyu apar topar iptal etti... Fatih Altaylı'nın kulağını kim çekti?

Pakistan’dan flaş çağrı: Türkiye'den bunu istiyoruz

Yeni bir hastalık bela oldu! Tüm dünya o ülkedeki gelişmelere odaklandı… İşte aktif sayı

İzmir HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan baba: Saldırıdan önce binayı boşalttılar tek o kız kaldı! O kızı kurban ettiler

İstanbul'da facia kıl payı atlatıldı

Avrupa ülkesinden Türkiye çıkışı: Ankara ile sözlü ateşkes yaptık

CHP’nin üst aklı ortaya çıktı! Türkiye’de darbelerin organizatörü olarak biliniyor
TBMM Başkanından AK Parti binasına saldırıya kınama
Veyis Ateş'ten Sevilay Yılman'a yalanlama: Anlattığı konuşma bana ait değil
İran’da seçimlere katılım rekor düşüklükte!
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 439 yeni vaka
Gündem TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan AK Parti binasına saldırıya kınama
Gündem

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan AK Parti binasına saldırıya kınama

Diyarbakır'da AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırıyı kınayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle, birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 00:55:00 - 2021-06-19 01:10:14

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırıyı kınadı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti binasına gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle, birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.

Ne oldu?

AK Parti Hani İlçe Başkanlığına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyli saldırı yapıldı. Saldırı esnasında partililerin içeride olduğu ancak kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

 

AK Parti'den parti binasına saldırıyla ilgili açıklama
AK Parti'den parti binasına saldırıyla ilgili açıklama

Gündem

AK Parti'den parti binasına saldırıyla ilgili açıklama

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay