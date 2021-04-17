TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Turgut Özal'ı andı

Türkiye'de ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlarda birçok yeniliğe imza atan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının üzerinden 28 yıl geçti.

Özal ile ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin ekonomik ve sosyal değişimine, dünyaya açılmasına koyduğu misyon ve vizyonla öncülük eden, geleceğe dönük çalışmaları ile Türkiye'ye çağ atlatan ilk sivil Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı, vefatının 28. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.