  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Turgut Özal'ı andı
Gündem

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Turgut Özal'ı andı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Yeniakit Publisher
2021-04-17 16:34:00 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Turgut Özal'ı andı

Türkiye'de ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlarda birçok yeniliğe imza atan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının üzerinden 28 yıl geçti.

Özal ile ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

 "Ülkemizin ekonomik ve sosyal değişimine, dünyaya açılmasına koyduğu misyon ve vizyonla öncülük eden, geleceğe dönük çalışmaları ile Türkiye'ye çağ atlatan ilk sivil Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı, vefatının 28. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

1905

amiiin inşallah
  • Yanıtla
Ulu Camii'ne balyozla saldırdı! İfadesinde şoke eden 'Hazreti Yakup' ayrıntısı
Gündem

Ulu Camii'ne balyozla saldırdı! İfadesinde şoke eden 'Hazreti Yakup' ayrıntısı

Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alıp haç işaretine benzediği gerekçesiyle 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere demirlerini kırmaya çalış..
İran'ın amacı ne? Rusya'nın kararından sonra Türkiye sınırına asker yığını!
Dünya

İran'ın amacı ne? Rusya'nın kararından sonra Türkiye sınırına asker yığını!

Rus ordusuna bağlı birliklerin Tel Rifat’ı terk etme kararının ardından, yerlerine İran Devrim Muhafızı unsurlarının yerleştiği öğrenildi...
Rusya’dan Ukrayna’yı kızdıracak hamle! Gizli bilgi alırken tutuklandı
Dünya

Rusya’dan Ukrayna’yı kızdıracak hamle! Gizli bilgi alırken tutuklandı

Rusya'dan sabah saatlerinde Ukrayna’yı kızdıracak hamle geldi. İstihbarat birimleri Ukrayna'nın Saint Petersburg Başkonsolosu için harekete ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay