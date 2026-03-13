TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İlber Hoca için taziye mesajı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayınladı.
Kurtulmuş mesajında, “Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.