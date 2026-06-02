TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Finlandiya'da birlik ve 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un Finlandiya'daki resmi ziyaretleri hız kesmeden sürüyor. Başkent Helsinki'deki temasları kapsamında hem Türk toplumu temsilcileriyle hem de Tatar toplumunu bir araya getiren Finlandiya İslam Cemaati yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştiren Kurtulmuş, iki ülke arasındaki köklü ilişkilere dikkat çekti. Helsinki ziyareti çerçevesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Parlamento Başkanı Jussi Halla-Aho ve Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile yapacağı ikili görüşmelerin diplomatik bağları daha da güçlendirmesini umut ettiğini dile getiren Kurtulmuş, İslam (Türk-Tatar) Cemaati Merkezi'ndeki buluşmada Tatar nüfusunun ve 18 bin civarındaki Türk vatandaşının öneminin altını çizdi. Tatarların bölgedeki huzurlu yaşamından duyduğu mutluluğu ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye olarak biz her zaman hem Finlandiya'daki hem dünyanın diğer yerlerindeki Tatar kardeşlerimizle çok yakın bir ilişki içerisindeyiz. Şartlar ne olursa olsun, iyi günde kötü günde her zaman Tatarların yanındayız, dostuyuz, kardeşiyiz, aynı ailenin mensuplarıyız. Bunu bundan sonraki süreçlerde de titizlikle devam ettireceğiz ve her zaman sizlerin güzel haberlerinizi duymayı arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Programının devamında Türk toplumu üyeleriyle bir araya gelerek onların taleplerini dinleyen ve sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin çevresindeki krizlere rağmen nasıl güvenilir bir liman ve arabulucu konumuna yükseldiğini anlattı. Özellikle savunma sanayisinde atılan adımların ülkenin küresel itibarını artırdığına dikkat çeken Kurtulmuş, dünyadaki mevcut gerilimlerin yeni bir küresel düzenin habercisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Dünya bundan sonra nasıl şekillenirse şekillensin ne iki kutuplu ne tek kutuplu dünya olacak. Bundan sonra çok merkezliliğin geçerli olduğu yeni bir dünyanın kurulmakta olduğunu görüyoruz ve yeni ülkeler, yeni bölgeler, yeni güç merkezleri, dünyada adından söz edilen yeni merkezlerin ortaya çıkmasının muhtemel olduğu bir döneme girdik. Çok kuvvetle muhtemeldir ki bu ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Türkiye bundan sonraki çok merkezli dünya sisteminin kurucu öğelerinden birisi olmaya aday bir ülkedir. Cenab-ı Allah, Türkiye'nin gücünü, kuvvetini, kudretini artırsın, Türkiye'nin sahip olduğu bu istikrarı daha da pekiştirebilmek için gücümüzü, kuvvetimizi artırsın. Türkiye'nin en büyük gücü, millet olarak birlik ve beraberliğimizdir. Türkiye'de farklı etnik kökenlerden insanlar bir aradayız. Dolayısıyla bizim bu farklılıklar içerisinde bir arada yaşama kabiliyetimizi artırarak yolumuza devam edeceğiz. Aramızdaki bu farklılıkların hiçbirisini, bir ayrılık, ayrıştırma vesilesi olarak asla kabul etmeyeceğiz. Hepimizin eşit, özgür yurttaşlar olduğu, birinci sınıf insanlar olduğu bir Türkiye'nin inşa edilmesi için canla başla gayret ediyoruz"

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'nin en önemli "millet varlığı" olduğuna işaret eden ve bu varlığın giderek güçlenmesinden gurur duyduklarını dile getiren Kurtulmuş, "Dünyanın birçok yerindeki kardeşlerimizi, dostlarımızı, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, aynı fikir, aynı gönül coğrafyasına sahip olduğumuz çok sayıda insanla irtibat içerisinde olmayı başarıyoruz. Türkiye'nin artan gücü, Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki önümüzdeki dönem, Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağımız bir dönemdir. Bunun emarelerini şimdiden görüyoruz. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının varlığı da gücümüzü artıran en önemli unsurlarımızdan birisidir" dedi.

Meclis bünyesinde tüm partilerin katılımıyla oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi hakkında da bilgi veren Kurtulmuş, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Türkiye'nin hiçbir insanının teröre kaybedilmediği, hiçbir kimsenin kendisini ayrı ya da ikinci sınıf vatandaş hissetmediği bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Aramıza sokulmak istenen fitne fesadın tamamıyla ortadan kaldırıldığına hep birlikte şahit olacağız. Milli birliğimiz, aynı vatanın, aynı kültürün, aynı inancın, aynı geçmişin bir parçası olarak aynı istikbalin ortakları olmayı sürdüreceğiz. Bunun için de gayretle Türkiye'deki bu süreci bitirmek için mücadele ediyoruz. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde başarıyla da o süreci tamamlayarak Cumhuriyetimizin ilk asrının yarısına mal olmuş olan, on binlerce insanımızın canına mal olan ve en az 2,5 trilyon dolarlık büyük bir kayba neden olan bu meseleyi de geride bırakmış olacağız. Onun gereğini yerine getirmek için siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ve inşallah en kısa zamanda bu meseleyi de hallederek Türkiye'nin önündeki en önemli sorunu aşmış olacağız"

Öte yandan gerçekleştirilen bu önemli toplantılarda; Türkiye-Finlandiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti milletvekilleri Abdullah Ağralı ve Faruk Kılıç, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, TBMM İdare Amiri ve MHP Milletvekili Sermet Atay, CHP Milletvekili Nurten Yontar ile Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar da hazır bulundu.