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Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye her zaman yanınızda!
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye her zaman yanınızda!

Yeniakit Publisher
2023-08-23 19:37:00 -
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye her zaman yanınızda!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye, KKTC'nin tanınması ve egemenlik hakları konusunda her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olacaktır." dedi.

Kurtulmuş, Meclis'teki Başkanlık makamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu kabul etti.

Türkiye'nin her alanda KKTC'nin yanında olduğunu belirten Kurtulmuş, "Uluslararası alanda KKTC'nin tanınması ile ilgili yoğun çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Kıbrıs'ta artık iki devletli çözümün kabulünden başka bir yol olmadığı uzun yıllar verilen mücadele ile görülmüştür. Her zaman fedakarlık yapan, anlaşmadan yana olan, Kıbrıs'ın bütünlüğünden yana olan Türk tarafı olmuştur. Ama maalesef uluslararası camia hep bunu çifte standart ile KKTC Türklerinin aleyhinde değerlendirmiştir." ifadelerine yer verdi.

"BM Barış Gücü'nün tavrı akıl ve izan dışıdır"

KKTC'de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün Pile-Yiğitler Yolu çalışmasını engelleme girişimine de değinen Meclis Başkanı Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Zaman zaman KKTC önüne zorluklar çıkartılıyor. Bunlardan en son yaşadığımız, Pile köyüne giden yolun yapılması ile ilgili insani yaklaşımın maalesef Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından engellenmeye çalışılması gibi hiçbir rasyonalitesi olmayan, uluslararası hukukla bağdaşmayan, tamamı ile insani bir projenin gerçekleştirilmesine zorla mani olmaya çalışmak, kabul edilebilir değildir. KKTC yetkilileri de buna gerekli cevabı vermiş ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün hem kendisini hem çalışan işçileri tehlikeye atan zorbaca tavrına karşı müdahale etmiş ve yol yapımı devam etmiştir.

Bir kere daha BM Barış Gücü'nün gösterdiği bu tavrı kabul etmediğimizi ifade etmek istiyoruz. Böylece Birleşmiş Milletler Barış Gücü eliyle Kıbrıs Türküne karşı bir çifte standart uygulandığı ortaya konmuştur. Özellikle ara bölgede Rumların sayısız ihlallerine ses çıkarmayan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün bir köye yol yapma ve onları adanın diğer kısmı ile bütünleştirme projesine karşı çıkması akıl ve izan dışıdır. Bu olay gösteriyor ki kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yeri geldiğinde kendi haklarımızdan egemenliğimizden ödün vermeden Kıbrıs Türkü'nün her türlü hakkını korumaya devam edeceğiz."
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistinin açılışını yaptığını da hatırlatarak, "Bu sadece bir havalimanı açılışından çok daha anlamlıdır. Bütün dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli bir devlet olduğunu gösteriyor. Ayrıca enerji alanında enterkonnekte sistemin kurulabilmesi ile ilgili anlaşmanın imzalanmış olması KKTC'nin geleceği bakımından fevkalade önemlidir." dedi.

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