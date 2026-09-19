TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör, Türkiye'nin gündeminden kalkacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 39'uncu Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında geldiği Kırşehir'de, Terörsüz Türkiye meselesinin Cumhurbaşkanı'nın öncülüğünde, Devlet Bahçeli'nin ve diğer bütün siyasi partilerin verdiği büyük destekle bu noktaya geldiğini belirtti. Kurtulmuş, “İnşallah bundan sonra sonucu alacağız ve artık Türkiye'de bundan sonra hiçbir salonda, hiçbir toplantıda terör kelimesi bile gündeme gelmeyecek. Terör, Türkiye'nin gündeminden kalkacak” dedi.

Kentte ilk olarak Valiliği ziyaret eden Kurtulmuş, ardından esnafı ziyaret etti, Ahi Evran Külliyesi'nde dua etti ve Ahilik Müzesi'ni gezdi. Açıklamalarını bir otelde düzenlenen “Kırşehir Sivil Toplum Buluşması”nda yapan Meclis Başkanı, konuşmasının Gaziler Günü'ne denk geldiğini hatırlatarak millet, vatan, bayrak ve din-ü devlet için gazi olan bütün kardeşlerini “şükranla, hayırla” yâd ettiklerini söyledi. Ahiliğin, Ahmet Yesevi'nin kültürüyle geliştirilen kültürün Anadolu toprakları üzerinde yayılmasındaki en önemli unsurlardan biri olduğunu anlatan Kurtulmuş, “Ahilik sadece ticari hayatla, sadece iktisadi hayatla ilgili bir mesele değil, aynı zamanda bir mekteptir” diye konuştu.

“Bu 100 yılın yaklaşık 50 yılı terör meselesiyle geçmiş”

Toplumdaki yüksek sahiplenmenin güçlenerek devam edebilmesi için Terörsüz Türkiye meselesinin müzakere edilmesinde fayda gördüğünü söyleyen Kurtulmuş, “Hiç şüphesiz hepimizin üzerinde ittifak edeceği en büyük problemimiz terör problemidir” dedi. “Bu 100 yılın yaklaşık 50 yılı terör meselesiyle geçmiş” diyen Meclis Başkanı, bazı emperyalist güçlerin siyasi, silah ve lojistik destekleriyle terörün Türkiye'nin en önemli gündem maddesi hâline geldiğini savundu.

Kurtulmuş'un aktardığına göre bu yaklaşık 50 yıllık sürede 40 bine yakın insan öldü; çok sayıda kişi şehit oldu, gencecik evlatlar yaralandı ve gazi oldu. Meclis Başkanı, aynı sürede Türkiye'nin “en mütevazı hesaplamalarla” 2,3 trilyon dolar iktisadi kaybı olduğunu söyledi.

Kurtulmuş'tan İsrail'e “ham hayaller” uyarısı

İsrail'in Arz-ı Mevud planları çerçevesinde bölgede etkilenmeyen ülke kalmadığını aktaran Kurtulmuş, son birkaç yıl içinde İsrail'in doğrudan saldırdığı ülkeleri saydı: Gazze başta olmak üzere Filistin, İran, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen ve Katar. Meclis Başkanı'na göre İsrail'in temel hedefi, bölgedeki halkların birbirine düşmesi, birbirini yemesi ve kendi Arz-ı Mevud'unu gerçekleştirmesi.

“İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın. Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz” diyen Kurtulmuş, terör örgütlerinin, başta İsrail olmak üzere bütün emperyalist ülkelerin vekalet savaşlarında kullandığı en önemli araçlardan biri olduğunu söyledi. Bu ülkelerin terör örgütlerinin eline silah verdiğini, ülkeleri birbirine düşman hâle getirdiğini kaydeden Meclis Başkanı, “Onların aklı varsa bizim de aklımız var. Onlar bölmek ve parçalamak istiyorsa biz de birleştirmek ve bütünleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye meselesinin bunun ilk adımı olarak bir devlet projesi şeklinde gündeme geldiğini de sözlerine ekledi.

“Kim buna karşı çıkarsa kaybedecektir”

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye'nin sadece Türkiye'yi değil bütün bölgeyi ilgilendiren bir mesele olduğunu belirterek “İnşallah Terörsüz Türkiye meselesini sağlamakla birlikte Irak'ta, İran'da, Suriye'de, hatta Lübnan'da terörün tamamen ortadan kalkmasını temin edecek bir süreci de başlatıyoruz” dedi. Meclis Başkanı, “Bunu söylerken işlerin güllük gülistanlık olduğunu söylemek istemiyorum” diye de ekledi.

Bu topraklarda Türk'ün Kürt'ten ayrı bir kaderi, Kürt'ün Türk'ten ayrı bir geleceği olmadığına; Sünni ile Alevi'nin birbirinden ayrılmaz bir bütünün parçası olduğuna inandıklarını anlatan Kurtulmuş, bunları dağıtmak için gayret sarf eden nice unsurun bulunduğunu da bildiklerini söyledi. Tek güçlerinin millet olarak birlik, beraberlik ve iç kaleyi tahkim etme gücü olduğunu kaydeden Meclis Başkanı, “Türkiye artık geri dönüşü olmayan bir barış, kardeşlik ve esenlik yoluna girmiştir. Kim buna karşı çıkarsa kaybedecektir” dedi. Kurtulmuş, birtakım tuzakların ortaya çıkmasının ise Türkiye'ye, aziz Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan 86 milyona kaybettireceğini söyledi.

Kurtulmuş ve beraberindekiler, programın ardından Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere geçti.