TBMM Başkanı Kurtulmuş, partilerin komisyon temsilcileriyle bir araya geldi! MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı olur, uzlaşma var

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun rapor çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Her türlü ayrıntıya girdik. Ama uzlaşma var” dedi.

“Bir süreç yasası var mı?” diye soran gazetecilere “Var” karşılığını veren Yıldız, “Tam bir uyum içerisinde bitecek inşallah. Konular belli zaten” ifadelerini kullandı.

“Umut hakkı var mı?” şeklindeki soruya ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız; “Umut hakkı bizim baştan beri dile getirdiğimiz bir hak. Biz dile getiriyoruz önemli olan o. Raporda olur” şeklinde cevap verdi.