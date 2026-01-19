  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nükleer kapasitemiz 20 bin megavata ulaşacak Erdoğan’dan önemli açıklamalar Birbirine girdiler! Avrupa Birliğinden Trump'a misilleme AK Parti’den CHP’li Toroslar Belediyesi’ne tepki: “Kırsal mahalle kararından dönün” YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu Mazlum Abdi'den tarihi itiraf! "Yeni Suriye'ye" giden süreç! Her şey o 44 saatte şekillendi Trump, Norveç'e mektup yazdı: Madem Nobel’i bana vermediniz ben de Grönland’ı alıyorum Onlarca kadın ve çocuk kurtarıldı! YPG zulmüne Suriye ordusu freni
Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş, partilerin komisyon temsilcileriyle bir araya geldi! MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı olur, uzlaşma var
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, partilerin komisyon temsilcileriyle bir araya geldi! MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı olur, uzlaşma var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Her türlü ayrıntıya girdik. Ama uzlaşma var” dedi. “Umut hakkı var mı?” şeklindeki soruya ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız; “Umut hakkı bizim baştan beri dile getirdiğimiz bir hak. Biz dile getiriyoruz önemli olan o. Raporda olur” şeklinde cevap verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun rapor çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Her türlü ayrıntıya girdik. Ama uzlaşma var” dedi.

“Bir süreç yasası var mı?” diye soran gazetecilere “Var” karşılığını veren Yıldız, “Tam bir uyum içerisinde bitecek inşallah. Konular belli zaten” ifadelerini kullandı.

“Umut hakkı var mı?” şeklindeki soruya ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız; “Umut hakkı bizim baştan beri dile getirdiğimiz bir hak. Biz dile getiriyoruz önemli olan o. Raporda olur” şeklinde cevap verdi.

Terörsüz Türkiye’de yeni gelişme: MHP’li Yıldız: Rapor bu ay içinde çıkar
Terörsüz Türkiye’de yeni gelişme: MHP’li Yıldız: Rapor bu ay içinde çıkar

Siyaset

Terörsüz Türkiye’de yeni gelişme: MHP’li Yıldız: Rapor bu ay içinde çıkar

MHP'li isim öldürülmüştü... Sanığa müebbet hapis
MHP'li isim öldürülmüştü... Sanığa müebbet hapis

Siyaset

MHP'li isim öldürülmüştü... Sanığa müebbet hapis

MHP'den Türkiye'ye birlik çağrısı: Hayati bir dönemeç
MHP'den Türkiye'ye birlik çağrısı: Hayati bir dönemeç

Gündem

MHP'den Türkiye'ye birlik çağrısı: Hayati bir dönemeç

Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Gündem

Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

'ABD’nin MHP’yi bölmesinde rol aldılar'
'ABD’nin MHP’yi bölmesinde rol aldılar'

Siyaset

'ABD’nin MHP’yi bölmesinde rol aldılar'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23