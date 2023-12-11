TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ Meclis Başkanı Mandic’i TBMM’de ağırladı

Kurtulmuş, “Dünyada hükümetler duyarsız kalsa da halkların meydanlara çıkarak masum ve mazlum Filistin halkının yanında yer aldığını ifade eden çok büyük gösteriler yapması, Batı başkentleri başta olmak üzere bütün ülkelerde bu gösterilerin devam etmesi insanlık adına umut vericidir” şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Karadağ Meclis Başkanı Andrija Mandic ile TBMM’de bir araya geldi

Kurtulmuş, Karadağ Meclis Başkanı Andrija Mandic ile TBMM’de bir araya geldi. Kurtulmuş ve Mandic, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ Meclis Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ilettiği Mandic’in, ilk yurt dışı ziyaretini de Türkiye’ye yapmasının anlamlı ve önemli olduğunu belirtti. Türkiye-Karadağ arasında tarihi gönül köprüsünün bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Türkiye’de 250 bine yakın Karadağ kökenli vatandaşımız var, bu vatandaşlarımızın da Türkiye ile Karadağ arasındaiyi bir gönül köprüsü oluşturduğunu görüyoruz. Onun için bu ziyarete özel bir önem verdiğimizi söylemek isterim.” diye konuştu.

“Balkanlardaki muhtemel gerilimlerin karşılıklı diyaloglarla azaltılması şart”

Bölgesel ve küresel büyük türbülansların yaşandığı bir dönemde, Türkiye olarak Balkanlarla ilgili birinci önceliğin, Balkanlarda güven ve istikrarın temin ve tesis edilmesi olduğunu bildiren Kurtulmuş, Balkanlardaki muhtemel bütün gerilimlerin karşılıklı diyaloglarla azaltılmasının ve bunun için dostluk ilişkilerinin kuvvetlendirilmesinin şart olduğunun altını çizdi.

“Hem bölge hem dünya İsrail yüzünden büyük bir çatışmanın eşiğinde”

İsrail’in Gazze’ye yaptığı katliam boyutlarını aşan ve soykırıma varan insani trajediyle hem bölgenin hem de dünyanın büyük bir çatışmanın eşiğinde olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları söyledi: “İki ayı geride bırakmış olan, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki orantısız güç kullanımı, büyük bir katliam ve neredeyse soykırım boyutlarına varan insani trajediye sebep olması dolayısıyla duygularımızı bir kere daha paylaşmak isterim. Bu bir savaş falan değildir; savaş hukukunun uygulandığı bir karşılıklı çatışmanın çok ötesindedir. Bir devletin, o devleti destekleyen bazı ülkelerden aldığı güçle kadın, çocuk, yaşlı, genç herkesi bir soykırıma tabi tuttukları süreçteyiz.

Maalesef şu ana kadar tespit edilebilen yaklaşık 17 bine yakın insan öldürülmüştür. Bunların yüzde 70’inden fazlası kadın ve çocuktur. Ayrıca yıkıntıların altında kalan ve kayıp olan 6 binin üzerinde insanın olduğunu biliyoruz. Muazzam bir trajedidir. Bu rakam aslında iki yılda Rusya-Ukrayna savaşında öldürülen insanların sayısından daha fazla bir rakamdır.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Dünyada halkların büyük gösteriler yapması, insanlık adına umut vericidir”

Gazze’deki gaddarlığı ve zulmü bütün dünyanın sadece seyrettiğini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Dünyada hükümetler duyarsız kalsa da halkların meydanlara çıkarak masum ve mazlum Filistin halkının yanında yer aldığını ifade eden çok büyük gösteriler yapması, Batı başkentleri başta olmak üzere bütün ülkelerde bu gösterilerin devam etmesi insanlık adına umut vericidir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in, BM Güvenlik Konseyi’ni yetkisini kullanarak göreve çağırması açıkçası insanlık adına son haykırışlardan, son çığlıklardan birisi olarak görülmesi gerekir. Ama bu olumlu gelişmelere rağmen sonuç alınamamasının arkasında iki temel neden olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi, bu meseleyi önleyecek uluslararası bir mekanizmanın mevcut olmamasıdır. Yani BM’nin artık hiçbir fonksiyonu olmayan, tarihin tozlu raflarında kalmış olan bir kuruluştan ibaret olmasıdır. İkinci önemli mesele de ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin koşulsuz bir şekilde bu katliama destek vermesidir. Hatta İsrail, Siyonist yönetim, uluslararası alanda sıkıştığını anlayınca son bir kart ortaya koyuyor, ‘Biz bu savaşta Batı medeniyeti adına savaşıyoruz’ diyerek, aslında savaşı, sadece İsrail-Filistin arasındaki bir savaş olmanın ötesinde bölgesel ve küresel bir savaşa döndürmek istediklerini de açıkça ifade ediyorlar. Kanaatimiz ve temennimiz odur ki, sonunda insanlık cephesi kazanacak. Haktan, hukuktan, vicdandan ve insanlıktan yana olan küresel ses, bu zulmü yenmeyi başaracaktır. Netanyahu ve ekibi de işledikleri bu insanlık suçlarının hesabını, uluslararası ceza mahkemesinde mutlaka verecekler ve hüküm giyeceklerdir.”

Mandic: Türkiye ile ilişkilere büyük önem veriyoruz

Karadağ Meclis Başkanı Andrija Mandic ise, Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirtti. Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini dile getiren Mandic, parlamentolar arası ilişkileri de bu anlamda daha ileriye götürmek istediklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından Kurtulmuş, mevkidaşı Mandic ve beraberindeki heyeti 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM’deki bombalanan alanları gezdirdi.

Kurtulmuş ve Mandic, Meclis Şeref Holündeki bombalanan alana da karanfil bıraktı.

Kurtulmuş, Genel Kurul salonunu gezdirdiği Mandic ve heyetine Meclis'in çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra mevkidaşıMandic onuruna öğle yemeği verdi.

Görüşmede, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem yer aldı.