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Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti İmralı heyetini kabul etti
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti İmralı heyetini kabul etti

Yeniakit Publisher
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TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti İmralı heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Kabulde, DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ile Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ

TBMM Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada; “Görüşmede ayrıca TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunda belirtilen düzenlemeler ile Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konular değerlendirildi. Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi” bilgisi paylaşıldı.

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