TBMM Başkanı Kurtulmuş Cuma namazını Bükreş Merkez Cami’de kıldı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Cuma namazını Bükreş Merkez Cami’de kıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Romanya’nın başkenti Bükreş’te Carol-Hunchiar Camii’ni (Merkez Camii) ziyaret ederek, burada cuma nazını kıldı.
CUMA NAMAZI SONRASI BÜKREŞ’TEKİ MÜSLÜMANLARLA SOHBET ETTİ
Kurtulmuş, Carol-Hunchiar Camii’ne gelişinde Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.
Bükreş’teki Müslümanlarla birlikte cuma nazını kılan Kurtulmuş, namazın ardından camiye gelenlerle selamlaştı, sohbet etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, camide de incelemede bulunarak Romanya Müslümanları Müftüsü Yusuf’tan bilgi aldı.