TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cezayir ve Botsvana Meclis Başkanları ile görüştü

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152’nci Genel Kurulu toplantılarının yapıldığı Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye ve Cezayir’in dost ve kardeş iki ülke olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun arasındaki görüşmelerin, halklar arasındaki tarihi bağların, ikili ilişkilerin ve iş birliklerinin her alanda gelişmesine katkı sağladığını vurguladı. Cezayir'in, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği döneminde, Filistin davasına ve bölgesel barışa katkı sunmak için gösterdiği çabaları takdirle karşıladıklarını belirten Kurtulmuş, Cezayir’in Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu’na verdiği destek dolayısıyla da teşekkür etti. Kurtulmuş, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu’nun genişlemesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Filistin davasına daha somut ve açık destek verilmesinin önemine işaret etti.

BOTSVANA ULUSAL MECLİS BAŞKANI KEORAPETSE İLE GÖRÜŞME

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152’nci Genel Kurulu için İstanbul’da bulunan Botsvana Ulusal Meclis Başkanı Dithapelo Lefoko Keorapetse ile de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili bir parlamentolar arası ilişkiler ele alındı.