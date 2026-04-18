  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mezarlığın içinden 5 milyon arı çıktı! İran açıkladı! Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı Katilin etekli resimleri çıktı! CHP’nin arzuladığı gençlik! Milyon dolarlık rüşvet ağı: Ataşehir’i de soymuşlar! Belediye başkanı dahil 18 gözaltı Karanlık odaklar dijital mecraları kullanıyor! Çare yerli sosyal medya "Putin'e güveniyor musunuz" diye soruldu... Rusların ezici çoğunluğu aynı cevabı verdi Toplumsal cinnetin eşiğinde gençlik! 'Hz. Muhammed'siz Müslümanlık projesi!' Trump’tan Netanyahu’ya Lübnan yasağı! İran’a teşekkür Bakan Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda konuştu Krizden en az etkilenen ülkeyiz
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cezayir ve Botsvana Meclis Başkanları ile görüştü
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ve Botsvana Ulusal Meclis Başkanı Dithapelo Lefoko Keorapetse ile görüştü.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152’nci Genel Kurulu toplantılarının yapıldığı Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye ve Cezayir’in dost ve kardeş iki ülke olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun arasındaki görüşmelerin, halklar arasındaki tarihi bağların, ikili ilişkilerin ve iş birliklerinin her alanda gelişmesine katkı sağladığını vurguladı. Cezayir'in, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği döneminde, Filistin davasına ve bölgesel barışa katkı sunmak için gösterdiği çabaları takdirle karşıladıklarını belirten Kurtulmuş, Cezayir’in Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu’na verdiği destek dolayısıyla da teşekkür etti. Kurtulmuş, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu’nun genişlemesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Filistin davasına daha somut ve açık destek verilmesinin önemine işaret etti.

 

BOTSVANA ULUSAL MECLİS BAŞKANI KEORAPETSE İLE GÖRÜŞME

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152’nci Genel Kurulu için İstanbul’da bulunan Botsvana Ulusal Meclis Başkanı Dithapelo Lefoko Keorapetse ile de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili bir parlamentolar arası ilişkiler ele alındı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23