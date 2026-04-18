Miras kavgasına dönmüştü! 89'luk İnan Kıraç'ın olay evliliğinde karar
Miras kavgasına dönmüştü! 89’luk İnan Kıraç'ın olay evliliğinde karar

89 yaşındaki İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nce, İnan Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiil ehliyeti olmadığı gerekçesiyle evliliğinin iptaline yönelik verilen karara ilişkin incelemesini tamamladı.

İlk derece mahkeme tarafından davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin toplandığını, usul işlemlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun olarak yerine getirildiğini belirten daire, delillerin değerlendirilmesi ile kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata yapılmadığını ifade etti.

 

Kararda, evlenme sırasında Kıraç'ın ayırt etme gücünden yoksun bulunduğu ve fiil ehliyetine haiz olmadığının tespiti nedeniyle davanın kabulüne ilişkin kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu aktarıldı.

İstinaf taleplerini yerinde görmeyen daire, başvuruların esastan reddine hükmetti.

Hamdi

Abdnin Türkiye masası şefi bu hallere düşecekmiydin kim bilir neye karşı çıktında senin üstünü çizdiler
Gezi firarisi Alabora'dan İngiltere sığınağında küstah tehdit: Milli iradeyi Abdülhamid Han’ın kaderiyle korkutmaya çalıştı!
Gezi firarisi Alabora'dan İngiltere sığınağında küstah tehdit: Milli iradeyi Abdülhamid Han’ın kaderiyle korkutmaya çalıştı!

Bir dönem Türkiye'nin huzuruna kasteden Gezi olaylarının baş aktörlerinden biri olan ve yargıdan kaçarak İngiltere'ye sığınan Mehmet Ali Ala..
Türkiye Yahudisi yazar Rıfat Bali açıkça söyledi! 'En baştan beri Siyonizmi destekliyorum. Kendimi gizliyordum'
Türkiye Yahudisi yazar Rıfat Bali açıkça söyledi! 'En baştan beri Siyonizmi destekliyorum. Kendimi gizliyordum'

Karısı Sabetayist olan Solcu Ruşen Çakır'ın dostu, seküler sol çevrenin de Türkçülerin de solcuların da çok sevdiği Rıfat Bali, gerçek niye..
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
