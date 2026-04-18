CHP’de butlan krizi derinleşiyor

Buğra Kardan İstanbul

Hırsızlık, yolsuzluk, casusluk, rüşvet, irtikâp, taciz, tecavüz, metres rezaletleriyle çalkalanan CHP’de koltuk kavgası da kızıştı. Şaibeli 38. Olağan Kurultay için istinaftan mutlak butlan kararı çıkma ihtimali, pavyon ve otel köşelerinde delegelere rüşvet dağıtılarak Genel Başkan yapılan Özgür Özel ile selefi Kemal Kılıçdaroğlu arasında ipleri iyice gerdi. Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde Özel’i görmezden gelen, İbrahim Tatlıses’i ziyaretinde CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’le poz veren Kılıçdaroğlu yaylım ateşine tutuldu.

EKREM VE ÖZEL’DEN EK-İM PARTİSİ

Mutlak butlan kararına umut bağlayan Kılıçdaroğlu’nun Ataşehir’de kendisine yakın 60 isimle buluşup yol haritasını netleştirdiği haberi gündeme bomba gibi düşerken; Özel ve gölgesinde siyaset yaptığı yolsuzluk çetesi başı Ekrem İmamoğlu’nu öfke va panik sardı. İkili, Kılıçdaroğlu’na yönelik yeni bir linç kampanyası yürütürken olası mutlak butlan kararı karşısında uygulanacak planı belirlemeye koyuldu. Buna göre Özel ve İmamoğlu, hileli kurultayın iptal edilmesi ve CHP yönetiminin Kılıçdaroğlu’na devredilmesi durumunda EK-İM Partisi’ni devreye sokacak. Ortalığı karıştıran açıklamalar art arda gelirken kulislerde CHP’de bölünmenin hızlanacağı yorumları yapılmaya başladı.

İÇ MÜCADELE, ÇEKİŞME KIZIŞACAK

Akit’e konuşan eski CHP’li Sinan Yerlikaya bakın neler söyledi: “Belli ki İmamoğlu ve Özel’de korku hakim. Biliyorlar ki mahkemeden mutlak butlan kararı çıktığı takdirde CHP’de Kılıçdaroğlu dönemi yeniden başlar. Kılıçdaroğlu boş durmaz İmamoğlu ve Özel ile yanlılarını da devre dışı bırakır. Bu birbirlerini sevmedikleri Cindoruk’un cenaze töreninde iyice belirdi. Kılıçdaroğlu’nun CHP’de topa tutulan Gürsel Tekin’le muhabbeti dikkatten kaçmadı. Doğal olarak İmamoğlu ve Özel kanadı, linçlemeye başladı. Karalama kampanyalarının kimseye yararı olmayacağı açık. CHP’de belirsizlik var. İstinaf mahkemesinin takınacağı tavır bilinmez. Mutlak butlan hükmüne vardığı takdirde Kılıçdaroğlu’nun karşısında duranları affetmeyeceği açık. CHP’ye döndüğü takdirde kendisini koltuğundan edenlere -milletvekili de belediye başkanı da olsalar- yol vereceği muhakkak. Şu anda gerilim tırmandı. Kılıçlar çekildi. Gardlar alındı. Cepheler belli oldu. Tabii arada kalanlar da var. Ne yapacaklarını, nerede duracaklarını bilmeyen milletvekilleri şaşkınlar. Muhataplarına ‘Oraya mı, buraya mı yanaşalım’ diye soruyorlar. Bir curcunayla karşı karşıyayız. İmamoğlu ve Özel’in de Kılıçdaroğlu’nun da hamlelerini takip ediyoruz. Kılıçdaroğlu’nun alttan alta çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Olan ise CHP’ye oluyor. CHP, muhalefet görevi görmüyor. İç mücadelelerle, çekişmelerle oyalanıyor. Hilelerle, entrikalarla meşgul ediliyor. Kariyerleri ve mal varlıkları için siyaset yapanları sırtında taşıyor.

KOPANLAR BAŞARAMAZ

Öyle anlaşılıyor ki CHP için tablo daha sorunlu olacak. Kılıçdaroğlu’na yönelik karalama kampanyasının dozu artacak. Kılıçdaroğlu da gücü elde ettiği takdirde büyük bir tasfiyeye girişecek. İmamoğlu ve Özel kanadınca her ihtimal, senaryo ele alınıyor olmalı ki EK-İM Partisi’nden söz ediliyor. Ancak CHP’nin çekirdek oyu var. CHP’den kopanlar başarılı olamıyor. Muharrem İnce’nin, Emine Ülker Tarhan’ın, Öztürk Yılmaz örneği belleğimizde. Nihayetinde CHP, fırtınalı bir dönemde. Öyle görünüyor ki kriz, kaos derinleşecek.”